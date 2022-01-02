Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" haftalık düzende 2 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugünkü (2 Ocak 2022 Pazar) MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar şanslı numaralarla Milli Piyango bilet sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

2 OCAK MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile 2 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;