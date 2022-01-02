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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.01.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 19:15

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" haftalık düzende 2 gün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugünkü (2 Ocak 2022 Pazar) MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar şanslı numaralarla Milli Piyango bilet sorgulama yapmak isteyerek "2 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

2 OCAK MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile 2 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ocak Şans Topu sonuçları:

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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