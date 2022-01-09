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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 09.01.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 20:20

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün (9 Ocak 2022) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar "9 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" haftalık düzende 2 gün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde çekilen şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "9 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (9 OCAK)

Milli Piyango Online ile 9 Ocak MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Ocak Şans Topu sonuçları: 30 – 17 – 33 – 16 – 5 + 10

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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