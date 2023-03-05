Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları bugün (5 Mart 2023 Pazar) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 5 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.