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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 05.03.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 20:09

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları bugün (5 Mart 2023 Pazar) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 5 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları, 5 Mart 2023 Pazar günü bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 5 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu aracılığıyla bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (5 MART)

5 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Mart Şans Topu sonuçları


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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 5 Mart Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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