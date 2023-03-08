Şans Topu sonuçları sorgulama 8 Mart 2023 ekranı: Milli Piyango sorgulama linki ile bugün Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango sorgulama ekranı Çarşamba çekilişi için ziyaret edilmeye başladı. Şans Topu sonuçları sorgulama bugün gündemdeki yerini aldı. Kazandıran numaralar noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş canlı yayınlanacak. Haftanın iki günü çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Mart 2023 tarihi ile araştırılmaya başladı. 6 milyon TL'lik büyük ikramiye 6 rakamın ardında gizli. MPİ bilet sorgulama ekranı yayında. Peki, Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, çekiliş sonucu sorgulama ekranı…