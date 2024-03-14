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Sapık enişte dehşeti: 3 kız kardeşe yaptıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:05
Sapık enişte dehşeti: 3 kız kardeşe yaptıkları mide bulandırdı!
İğrenç olay Adana'da yaşandı. 48 yaşındaki H.İ. eşinin yeğeni olan üç kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 26 yıl ceza aldı. Ancak Yargıtay'dan beraat kararı çıktı. Karara itiraz eden kardeşlerden mağdur E.Y. sanığın kendisine sapıklıklar yaptığını, dudağını ve yanağını öptüğünü, kendi cinsel bölgelerine dokundurduğunu anlattı...