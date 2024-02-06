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Haberler Yaşam Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:31

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan yaşanabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji’den 12 il için kar yağışı uyarısı

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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