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Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:31
Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan yaşanabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.