Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Kristal kar üstünde kayağın adresi: Sarıkamış Cıbıltepe

Kış sporları ve turizmi bakımından Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe, sarıçam ormanları içindeki pistleri ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Sarıkamış Cıbıltepe kayak ve sömestr tatilinde için mutlaka seçenekleriniz arasında olması gereken bir yer...

SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA EŞSİZ KAYAK KEYFİ

Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesi ve muhteşem doğasıyla herkesi büyülüyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.