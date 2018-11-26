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'de sezonun ilk kayağı

Giriş Tarihi: 26.11.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 16:09
Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelenler, bu sezon ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kar yağışının ardından Cıbıltepe Merkezi'ne gelenler, bu sezon ilk kez kayak yapma imkanı buldu.

Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde yer alan ve ülkenin önde gelen kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Bunun üzerine ilçe sakinleri ve bazı kayakseverler, sezonun ilk kayağını yapmak için kristal karı ve sarıçam ormanları arasındaki büyüleyici manzarasıyla öne çıkan merkeze geldi. Kayak sezonunun resmi olarak başlamamasına rağmen sezonun ilk kayağını yapma imkanı bulanlar heyecanlı anlar yaşadı.

Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Oğlu Hamza Taş ile Cıbıltepe'ye gelen antrenörü Serkan Taş, yaptığı açıklamada, pistlerdeki beyaz örtüyü görür görmez kayaklarını ayaklarına takıp sezonun ilk kayağını yaptıklarını söyledi. Taş, "Sezon resmen açılmadı ama biz kayakseverler kayılabilecek kadar karı bulmuşken değerlendirelim istedik. Kar yağışı geliyor, umut ediyorum sezon açılacaktır. Biz beklemeden sezonu açtık" diye konuştu.

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Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Serkan Taş, Sarıkamış ormanlarının kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Oğlumla biraz antrenman yaptık. Kendisi de sporcudur, yarışlara hazırlanıyor. Hazır karı bulmuşken birkaç gün antrenman yapmak istedik. Ayrıca Sarıkamış yalnız kayakla değil doğasıyla da ünlüdür. Burada doğa fotoğrafçıları için de inanılmaz manzaralar var. Sarıçam ağaçları kırağı tutmuş, bu manzaranın görülmesi gerekir"

Kayakçı Hamza Taş ise birinci etap pistte babasıyla kayağın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Fotoğraf tutkunu Hasan Cellat da Sarıkamış'ın doğasında her mevsim fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini belirterek "Biz amatör fotoğrafçılar olarak Sarıkamış ormanlarında özellikle sabahları kırağı fotoğrafı çekmeyi çok seviyoruz. Fotoğraf tutkunlarının bu manzarayı çekmesi lazım çünkü tam zamanı." şeklinde konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle sabah saatlerinde ilçeyi çevreleyen sarıçam ormanları ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Merkezi kırağıya büründü. Ağaçların ve bitkilerin üzerinde oluşan kırağı fotoğrafçılara görsel şölen sundu.

Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı
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Sarıkamış Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Kristal kar üstünde kayağın adresi: Sarıkamış Cıbıltepe

Kış sporları ve turizmi bakımından Türkiye'nin gözde merkezlerinden , sarıçam ormanları içindeki pistleri ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Sarıkamış Cıbıltepe kayak ve sömestr tatilinde için mutlaka seçenekleriniz arasında olması gereken bir yer...

SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA EŞSİZ KAYAK KEYFİ

Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesi ve muhteşem doğasıyla herkesi büyülüyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

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