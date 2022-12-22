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Haberler Yaşam Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:27

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

Sarıkamış şehitleri, harekatın 108. yılında da anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınlamasıyla birlikte birçok vatandaş tarafından aratılmaya başlandı. Özellikle, Sarıkamış Harekatı nerede ve ne zaman oldu soruları yanıt arıyor. 1. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde gerçekleşen harekatta kahraman askerlerimiz şehit oldu. Harekatın asıl amacı, kaybedilen toprakları geri kazanmaktı. Peki, Sarıkamış Harekatı nedir? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar…

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede oldu, ne zaman yapıldı gibi sorular harekatın yıldönümünde yanıt arıyor. Sarıkamış Harekatı; 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında geçen kara çatışmalarıdır. Amaç, kaybedilen toprakları geri almaktır. Peki, Sarıkamış Harekatı sonuçları nelerdir? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü? İşte detaylar…

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

SARIKAMIŞ HAREKATI NEDİR?

Sarıkamış Harekatı; 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında geçen kara çatışmalarıdır. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bin kahraman Osmanlı askeri hayatını kaybetti. Sarıkamış Harekatı'nın ilk 2 gününde Osmanlı İmparatorluğu askerleri Rus birliklerine karşı kahramanca savaştı. Sarıkamış Harekatı'nda amaç Ardahan, Kars illerini geri almaktır.

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Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin Sarıkamış Harekatı'ndaki amaç dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü petrollerine ulaşmak ve Almanların sanayi ihtiyaçlarını karşılamaktır. 1877'deki 93 Harbi, Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyli sonuçlanınca Batum savaş tazminatı olarak Ruslara verilmiş, üstüne üstlük Sarıkamış, Ardahan, Kars ve Artivn de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. Harekatın asıl amacı da bu toprakları yeniden Osmanlı Devleti'ne katmaktır.

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

HASTALIK VE SOĞUK ASKERLERİ VURDU!

İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bu harekatta Ruslar da 32 bin askerini kaybetti. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelledi.

Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

KAYIPLARIMIZ...

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırımda domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir.

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