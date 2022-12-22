Sarıkamış Harekatı nedir, nerede ve ne zaman yapıldı, hangi yılda? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir?

Sarıkamış şehitleri, harekatın 108. yılında da anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınlamasıyla birlikte birçok vatandaş tarafından aratılmaya başlandı. Özellikle, Sarıkamış Harekatı nerede ve ne zaman oldu soruları yanıt arıyor. 1. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde gerçekleşen harekatta kahraman askerlerimiz şehit oldu. Harekatın asıl amacı, kaybedilen toprakları geri kazanmaktı. Peki, Sarıkamış Harekatı nedir? Sarıkamış Harekatı kaç kişi öldü, sonuçları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar…