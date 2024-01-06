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Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:50
Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor
Sarılmak her derde devadır. Çocuklarınıza sarıldığınızda ortaya çıkan oksitosin hormonu onları sakinleştirir, acısını azaltır, öfkesini geçirir, büyümelerine yardımcı olur. Hatta empati yeteneklerini çoğaltırken sosyal becerilerini de artırır. Üstelik aynı etkiler ebeveynler için de geçerli...