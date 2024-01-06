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Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:50

Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

Sarılmak her derde devadır. Çocuklarınıza sarıldığınızda ortaya çıkan oksitosin hormonu onları sakinleştirir, acısını azaltır, öfkesini geçirir, büyümelerine yardımcı olur. Hatta empati yeteneklerini çoğaltırken sosyal becerilerini de artırır. Üstelik aynı etkiler ebeveynler için de geçerli...

PINAR YILDIZ YÜKSEL
Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

Çocuklar, ağladığında, sevindiğinde, korktuğunda ya da endişe duyduğunda hemen annesine sarılmak ister. Çünkü sarılmak onu rahatlatır ve güvende olduğunu bilir. Bu yüzden sarılmak basit ve sıradan bir eylem değildir, şifadır. Çocuğunuza sarılmanın hem sizde hem de çocuğunuzda meydana getirdiği şifaya gelin birlikte bakalım.

Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

1. Vücudumuz oksitosin salgılıyor: Oksitosin, vücutta doğal olarak bulunan sarıldığımızda da ortaya çıkan bir mutluluk hormonudur. Sarıldığınız kişiye bağlanmanızı sağlar.

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Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

Yani çocuklar anne ya da babalarına sarıldıklarında sakinleşir, mutluluk hormonu salgılar ve ona bağlanırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklardan korur.

Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

2. İlişkiyi kuvvetlendiriyor: Ebeveynler çocuklarına sarıldığında aralarındaki bağ artar, ilişkileri kuvvetlenir, derinleşir. Hatta anneler emzirme döneminde de oksitosin hormonu salgılar. Bu da bebeği ile bağını artırdığı gibi kendini daha rahat hissetmesini sağlar.

Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

3. Ağrı eşiği yükselir: Çocuğunuz düşüp kendini yaraladığında ona en iyi gelecek ilaç sarılmaktır. Çünkü sarılınca acısı azalıyor. Salgılanan oksitosin, acı eşiğini yükseltiyor ve acıyı hissetmiyor. Sarılmak bir nevi ağrı kesici haline geliyor.

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