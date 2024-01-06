Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi! Çocuğunuza sarıldığınız anda bu değişimi yaşıyor

Çocuklar, ağladığında, sevindiğinde, korktuğunda ya da endişe duyduğunda hemen annesine sarılmak ister. Çünkü sarılmak onu rahatlatır ve güvende olduğunu bilir. Bu yüzden sarılmak basit ve sıradan bir eylem değildir, şifadır. Çocuğunuza sarılmanın hem sizde hem de çocuğunuzda meydana getirdiği şifaya gelin birlikte bakalım.

