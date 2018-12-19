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Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 00:15
Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı. Yıkımın habersiz gerçekleştiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

'da etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı zarar gördü.

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Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

Zarar gören köprü yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı. Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı.

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

Araçlarını almaya gelen vatandaşlar köprünün yıkıldığını görünce şoke oldu.

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten Uğur Kazdağ, "İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediyeye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler...

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başka da bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var'' diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç ve insan mahsur kaldı

Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.

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