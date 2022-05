Şarkılar Bizi Söyler konukları her hafta cumartesi olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini aldı. Her hafta bir konsept belirleyerek birbirinden ünlü sesleri programa davet eden Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konuklara şarkılarda eşlik ediyor. Bu noktada "Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün kimler var?" soruları yanıt arıyor. Peki bugün hangi isimler var? İşte Şarkılar Bizi Söyler konukları 28 Mayıs 2022…