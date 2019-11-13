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Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı

Genç adamdan hayran bırakan iş! Milyonları şaşırtan yöntemini dünyayla paylaştı. Sosyal medyada son yıllarda en çok izlenen videoların başında gelen balık avlama yöntemlerine her gün yeni birisi ekleniyor. fenomeni gencin bu yöntemi milyonlar tarafından hayranlıkla izlendi. Bakın genç adam balıkları bir başına nasıl avlıyor!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 07:10
Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı

İşte ormandaki bir suyun kenarında başlayan ilginç avlanma yöntemi!

Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı

Kare kare böyle gerçekleşti.

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Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
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Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
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