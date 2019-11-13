Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
Şaşırmamak elde değil! Genç adam milyonları hayran bıraktı
Genç adamdan hayran bırakan iş! Milyonları şaşırtan yöntemini dünyayla paylaştı. Sosyal medyada son yıllarda en çok izlenen videoların başında gelen balık avlama yöntemlerine her gün yeni birisi ekleniyor. Youtube fenomeni gencin bu yöntemi milyonlar tarafından hayranlıkla izlendi. Bakın genç adam balıkları bir başına nasıl avlıyor!
Giriş Tarihi: 13.11.2019
07:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
07:10
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