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Şaşırtıcı rapor! 'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

dergisinin yaptığı araştırma önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. 'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

Giriş Tarihi: 16.07.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:53
Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

İşte en düşükten en yükseğe doğru il il yaşanabilirlik puanları!

Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

Şaşırtıcı rapor! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri?

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

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