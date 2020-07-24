Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...
İlginç bir işe imza atan adam tam anlamıyla şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca ara vermeden selfie çekti. İlk ve son haline ise yılların ardından bakınca şaşırmamak elde değil .Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekerek yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. 39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez fotoğrafını çekti. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 24.07.2020
07:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
07:38
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