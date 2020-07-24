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Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca çekti ve...

İlginç bir işe imza atan adam tam anlamıyla şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca ara vermeden çekti. İlk ve son haline ise yılların ardından bakınca şaşırmamak elde değil .Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekerek yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. 39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez fotoğrafını çekti. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 07:38
Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Genç adamın değişimi zamanın hayatımızı nasıl etkilediğini tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Yaşadığımız her an bizde derin izler bırakır.

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Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Elbette kayıt altına almadıkça fark emesi zor.

Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Ancak Noah Kalina isimli Amerikalı fotoğrafçı 20 yıl boyunca her gün fotoğrafını çekti.

Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

39 yaşındaki Kalina, 11 Ocak 2000'den başlayarak her gün günde bir kez selfie çekti.

Şaşkına çevirdi! 20 yıl boyunca selfie çekti ve...

Kalina, 20 yılı 8 dakikaya sığdırdı.

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