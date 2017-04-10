Satın aldığı tanktan servet çıktı!

İngiliz bir koleksiyoner, Körfez Savaşı'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunda 2 milyon euro değerinde altın buldu. Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı. Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı. Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi. Öte yandan Nick mead, her sabah iki oğlunu okula 17 tonluk askeri tank ile götürüyor. Helmdon bölgesinde oturan ve 'Tanks A Lot Limited' adlı şirketinde 2 milyon sterlinlik askeri araç koleksiyonu bulunan Nick Mead, oğulları Danny (16) ve Ashley (13) sabahları okula FV432 askeri personel taşıyıcı ile götürmesi şaşırtıcı ve ilgili çekici oluyor. Askeri aracını trafikte kullanma ruhsatı olduğu için otomobil gibi kullanan Mead, 'çocuklarım sabahları bu turistlerin de ilgisini çektiği için hoşlarına gidiyor. Ama onlar için her sabah tankla okula gitmek artık normal geliyor. Arkadaşlarının da çevre halkının da ilgisini çekiyor. Görenler için de heyecanlı oluyor' dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan T-60 model tanktan esinlenen Rus mühendis kendi imkanlarıyla kendi tankını yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan T-60 model tanktan esinlenen Rus mühendis kendi imkanlarıyla kendi tankını yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan T-60 model tanktan esinlenen Rus mühendis kendi imkanlarıyla kendi tankını yaptı.