Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Satın aldığı tanktan servet çıktı!
Giriş Tarihi: 10.04.2017 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:54

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

İngiliz bir koleksiyoner, Körfez Savaşı'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunda 2 milyon euro değerinde altın buldu.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!


The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Satın aldığı tanktan servet çıktı!


Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Körfez Savaşı'nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.

SON DAKİKA