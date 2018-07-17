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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!

Giriş Tarihi: 17.07.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 15:08
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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı. 'Kasten adam k' suçundan ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık, eşini öldürmek değil, sadece canını yakmak istediğini ileri sürdü. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığa tepki göstererek, "Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın. Niyetin öldürmek değildiyse, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Burcu'yu infaz ettin" dedi.

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!


Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür Okumuş hakkında, 'kasten adam k' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!


Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde k istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi. Bunun üzerine söz alan Özgür Okumuş da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. 'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi.

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!


''YU İNFAZ ETTİN'

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin k değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!


Sanık Özgür Okumuş, savcının sözlerine karşılık, aldatıldığını öğrendiğimde evliliğe nokta koymak için 'yu kahvaltıya davet ettiğini söyledi. "Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ereğli'ye oğlumun yanına dönecektim. Burcu'ya kıyamazdım" diye devam eden Okumuş, "Ortada plan yoktu. Niyetim önce kahvaltı yapıp, sonra konuşmaktı.

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!

telefonu istedi. 'Neden?' dedim. 'Birinden haber bekliyorum, buradan sonra onun yanına gideceğim' dedi. Aklım sevgilisine gitti. Sinirlendim. Israr edince, 'Sevgilinin yanına mı gideceksin?' dedim. Güldü, hatta kahkaha attı" dedi.
Daha sonra sinirlerine hakim olamayarak mutfağa yürüdüğünü anlatan sanık Özgür Okumuş şunları söyledi:

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, ' niyetim yoktu' diyen sanığa: 'yu infaz ettin!
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!


"Çekmeceyi açtım, bıçağı aldım. 'yu korkutacaktım. Burcu, beni dalgaya almıştı. Ciddiyetsizdi. Mahcubiyeti yoktu, olsaydı bugün burada olmazdık. Burcu okusun diye her şeyimi bırakıp 'a geldim. 76 kilo geldim, 58 kaldım. Okul taksitlerini ödemek için inşatta da çalıştım. Sigarasız kaldım, sigarasız bırakmadım. Kirayı ödeyecek paramız yoktu. O arkadaşlarıyla kaldı, ben de lojmana taşındım. Bunca şeyin üstüne olanlar beni yıktı. Yaşadıklarım zincirleme reaksiyondu.

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