Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin!



'BURCU'YU İNFAZ ETTİN'

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.