Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış

Savcılıktan ilk inceleme: 'daki yangına kısa devre yol açmış

Giriş Tarihi: 03.01.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 15:33
Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce 'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış

Savcılıktan yapılan açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış

YANGININ NEDENİ KISA DEVRE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"1 Ocak 2019 tarihinde 13.00 sıralarında Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir.

Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış

Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olmuş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir."

Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış
Savcılıktan ilk inceleme: Büyükada'daki yangına kısa devre yol açmış
BİZE ULAŞIN