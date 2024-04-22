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Haberler Yaşam Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 17:55

Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi ilan edilen sonuçlar haftanın ilk gününde bu akşam belli oluyor. Sayısal Loto sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 22 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 Nisan 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları, Joker ve Süper Star'ı MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 22 Nisan 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Lotu sonuç sorgulama

Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

22 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

22 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. MPİ canlı ekranından yayınlanacak olan çekilişin sonuçları açıklandığında yer vereceğiz.

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Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto 22 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

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