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Haberler Yaşam Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.04.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 20:59

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Haftanın son çekilişi 15 Nisan bugün gerçekleştirilecek. Pazartesi ve Çarşamba günleri düzenlenen çekiliş sonrası Cumartesi günü canlı yayında ve noter huzurunda kazandıran numaralar açıklandı. Sayısal Loto sonuçları belli oldu. İşte 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan 2023 Cumartesi akşamı belli oluyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen binlerce kişi gözünü şimdiden Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına çevirdi. Merakla beklenen çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenecek. İşte 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenlendi.

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Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Son Dakika Açıklanıyor! 15 Nisan 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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