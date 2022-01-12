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Haberler Yaşam Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:49

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan canlı çekilişle 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlere büyük ikramiye dağıtılan "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. MP TV canlı yayını Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "12 Ocak MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile "12 Ocak MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 115 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler "12 Ocak MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 OCAK)

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saatler 21:30'u gösterdiğinde Milli Piyango TV canlı yayınında ilan edilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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