Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 115 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler "12 Ocak MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 OCAK)

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;