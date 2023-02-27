Sayısal Loto sonuçları 27 Şubat 2023 sorgulama: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Devreden büyük ikramiyenin 120.984.915TL olduğu Sayısal Loto 27 Şubat 2023 sonuçları bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile açıklanıyor. Her hafta üç defa yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ilk ayağı pazartesi ünü noter huzurunda çekilirken, Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı izle ekranı Milli Piyango TV üzerinden izlenebiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı 7 sayı sonucunda büyük ikramiyeyi kazanmak için vatandaşlar şans oyunu oynuyor. MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir. İşte 27 Şubat 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı