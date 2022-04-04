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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.04.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 22:45

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Zengin olmak isteyenler bu haftaki kuponlarını doldururken gözlerini kazandıran numaralara çevirdi. MPİ canlı ve güncel rakamlar duyurulurken şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "4 Nisan 2022 MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Akşam saatleri itibariyle Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın üç günü düzenlenen şans oyununda bilet dolduran vatandaşlar "4 Nisan 2022 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt arıyordu. Kazanan numaralar tek tek açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuranlar MPİ bilet sorgulama ekranına kilitlendi. İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı 4 Nisan 2022

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 NİSAN 2022

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alıyor.

Kazandıran numaralar; 3-8-13-22-71-73 Joker-58 SüperStar-6 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 45 milyon devretti.

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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 NİSAN 2022: 15, 44, 72, 75, 80, 88, JOKER 76, SÜPERSTAR 40

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Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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