6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında büyük ikramiye kazandığı MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severler için açıklandı. 32 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinde elden kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 MART)

9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;