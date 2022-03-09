"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online üzerinden yapılan MP TV canlı yayını sonrasında şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 32 Milyon Türk Lirası kazanacağı oyunda MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.