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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 09.03.2022 22:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 21:15

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online üzerinden yapılan MP TV canlı yayını sonrasında şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 32 Milyon Türk Lirası kazanacağı oyunda MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında büyük ikramiye kazandığı MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severler için açıklandı. 32 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinde elden kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 MART)

9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Mart Süper Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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