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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2022 01:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 01:55

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı MPİ Sayısal Loto sonuçları, her hafta Cumartesi günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belli oldu. Peş peşe gelen devirlerle 43 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı yayınında 43 Milyon TL için yapılacak çekilişe Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden yapılan kupon doldurarak dahil olanlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 NİSAN)

2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 2 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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