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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 02:01

sonuçları belli oldu! ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

aracılığıyla haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) ile ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen " sonuçları" bugün (28 Nisan 2020 Çarşamba) şans oyunu severlere duyuruldu. MPİ tarihinin rekor tutarı olan 146 Milyon TL'yi kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 28 Nisan MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının en popüler şans oyunlarından olan sonuçları bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) ile canlı yayında belli oldu. 146 Milyon Türk Lirası'nı aşan tutarını kazanmak isteyerek üzerinden dijital olarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 28 Nisan MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 NİSAN)

ile 28 Nisan Çılgın çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online sorgulama motoru şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 1 - 15 - 32 - 50 - 55 - 69 + 17 (Joker)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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