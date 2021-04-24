Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı, 24 Nisan Cumartesi günü itibariyle 144 milyon lirayı buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 24 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 NİSAN CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;