Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 19:48

sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın sonucu sorgulama ekranı burada! Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Hafta sonu da 49 numaralı sonunçları için geri sayım sona eriyor. 24 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün yapılan Milli Piyango Online online Youtube canlı yayını ile belli oldu. Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye miktarı 144 milyon TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 49 numaralı, sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın 'da büyük ikramiye tutarı, 24 Nisan Cumartesi günü itibariyle 144 milyon lirayı buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 24 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 NİSAN CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Bugüne ait çekiliş sonuçları açıklandığı anda bu başlık içerisinde yer alacaktır.

Önceki çekilişe ait sonuçlar: 12, 23, 56, 79, 82, 86, 5

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

x

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 24 Nisan Cumartesi MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA