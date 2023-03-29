Sayısal Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında her hafta 3 gün şanslı numaralarla belirlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün (29 Mart 2023 Çarşamba) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 144 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oyunu oynayanlar şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 29 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 29 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.