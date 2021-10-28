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Haberler Yaşam Şebnem Şirin'in boğazını kesmişti! Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin
Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:56

Şebnem Şirin'in boğazını kesmişti! Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

Türkiye, Denizli'de katledilen Şebnem Şirin'e ağladı. Genç kızın boğazını kesen Furkan Zıbıncı'nın sosyal medya paylaşımları ruh haline ortaya çıkardı: 'Jiletten keskin...'

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şebnem Şirin’i hunharca katletmişti! Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

SON DAKİKA: ŞEBNEM ŞİRİN'İ HUNHARCA KATLETMİŞTİ! SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI RUH HALİNİ ORTAYA ÇIKARDI: JİLETTEN KESKİN

Türkiye, Şebnem Şirin'e ağladı. Katil Furkan Zıbıncı'nın kan donduran paylaşımları ortaya çıktı. Olay dün Denizli'de yaşandı.

Şebnem Şirin’i hunharca katletmişti! Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.

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Şebnem Şirin’i hunharca katletmişti! Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

Şebnem Şirin’i hunharca katletmişti! Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Şebnem Şirin’i hunharca katletmişti! Furkan Zıbıncı’nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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