Şebnem Şirin'in boğazını kesmişti! Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımı ortaya çıktı: Jiletten keskin

SON DAKİKA: ŞEBNEM ŞİRİN'İ HUNHARCA KATLETMİŞTİ! SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI RUH HALİNİ ORTAYA ÇIKARDI: JİLETTEN KESKİN Türkiye, Şebnem Şirin'e ağladı. Katil Furkan Zıbıncı'nın kan donduran paylaşımları ortaya çıktı. Olay dün Denizli'de yaşandı. Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. AYRILMAK İSTEMİŞ Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi. Bu arada Şebnem Şirin'in, Denizli'de bir şarap şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ifade edildi. 6 SUÇTAN KAYDI VAR Zıbıncı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 'O, BENİM MELEĞİM' Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, 'Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum' diyerek feryat etti. Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Zıbıncı tutuklandı. Genç kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. KATİLİN RUH HALİ SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI! Şebnem'in boğazını kesen Zıbıncı'nın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Zıbıncı'nın Şubat'ta yaptığı paylaşım tüyler ürpertti durgunluk verdi. Zıbıncı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma 'jiletten keskin' notunu düştü.