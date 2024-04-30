Seçil Erzan davasında silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

Bankanın Levent Büyükdere Caddesi şubesine ait 3 Şubat 2022 ve 10 Nisan 2023 tarihleri arasında bulunan 16 farklı açıya ait 205 bin 572 kamera kaydı incelendi. Dava konusuna ilişkin aralarında Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, Mert Zeydanlı, Okan Turan ve Terim Arıcan'ın olduğu isimlerin bankaya giriş-çıkış yaptığı anların görüntüleri raporda yer aldı.