Haberler
Yaşam
Seçil Erzan davasında silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş
Giriş Tarihi: 30.04.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
20:18
Seçil Erzan davasında silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Dava dosyasına silindiği öne sürülen bankanın güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası hazırlanan bilirkişi raporu girdi. Raporda, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin bankadaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde para çantaları, sayma işlemleri görüldü.