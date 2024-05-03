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Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:30
Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!
Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, tarihi vurguna imza attı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Erzan dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hazırlanan yeni iddianame ile Erzan için istenen hapis miktarı arttı. Futbolcu ve iş insanlarının yanı sıra mağdurlar arasında pazarcılar da katıldı!