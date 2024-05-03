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Haberler Yaşam Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:30

Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, tarihi vurguna imza attı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Erzan dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hazırlanan yeni iddianame ile Erzan için istenen hapis miktarı arttı. Futbolcu ve iş insanlarının yanı sıra mağdurlar arasında pazarcılar da katıldı!

Deniz YUSUFOĞLU
ATAKAN IRMAK
Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

Futbol ve iş dünyasını saran yüksek karlı gizli fon vurgunu Türkiye gündeminden düşmedi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi. Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmada ortaya çıkan detaylar milyonları şaşkına çevirdi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı.

Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

252 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'a iki yeni iddianame düzenlendi. Birleştirilme talepli açılan davada neticesinde müşteki sayısı 26'ya yükseldi. Hazırlanan iddianamelerden birinde davanın sanıklarından Nazlı Can'ın yengesinin akrabaları Kaan Sinih, Tursun Sinih ve Sevgil Sinih müşteki olarak bulunuyor.

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Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

AİLE ÜYELERİ LİSTEDE

İddiaya göre Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın iknaları sayesinde Tursun ve Sevgil çifti oğulları Kaan Sinih ile birlikte fon vaadiyle farklı tarihlerde olmak üzere 2 milyon 250 bin TL ve 150 bin dolar verdi. 1 milyon 550 bin TL geri aldıklarını belirten Sinih ailesi geriye kalan tutarın kendilerine verilmediklerini söyledi. Sinih ailesinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonunda Erzan ve Can hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 13 yıla kadar hapisleri istendi.

Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

PAZARCILARI DA DOLANDIRMIŞ

Hazırlanan ikinci iddianamede ise Çorlu'da pazarcılık yapan Hasan Çorbacı ve Hacer Çorbacı müşteki olarak yer aldı. Sanıklarda ise Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül vardı Hacer Çorbacı, 30-35 yıldır pazarcılık yaptıklarını, Erzan'ın babasıyla pazarcılık yaptığı dönemde tanıştıklarını ve Erzan'ı da bu vesileyle tanıklarını söyledi.

Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

GİZLİ FON DEVREYE GİRDİ

2006 yılında Seçil Erzan'ın Çorlu'da bankada çalıştığı dönemde hesap açarak birikimini yatırdığını belirten Hacer Çorbacı, 2018 yılında Erzan'ın eşi Hasan Çorbacı'yı arayarak gizli fondan bahsettiğini söyledi. Ancak çift ilk etapta bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Erzan, tekrardan arayarak ikna etmeye çalıştı.

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