Seçil Erzan dosyasında çarpıcı gelişme: Mağdur sayısı arttı istenen hapis cezası yükseldi!

AİLE ÜYELERİ LİSTEDE

İddiaya göre Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın iknaları sayesinde Tursun ve Sevgil çifti oğulları Kaan Sinih ile birlikte fon vaadiyle farklı tarihlerde olmak üzere 2 milyon 250 bin TL ve 150 bin dolar verdi. 1 milyon 550 bin TL geri aldıklarını belirten Sinih ailesi geriye kalan tutarın kendilerine verilmediklerini söyledi. Sinih ailesinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonunda Erzan ve Can hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 13 yıla kadar hapisleri istendi.