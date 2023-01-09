Kandemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"

Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir

Sandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.

2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez.