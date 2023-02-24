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Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:23

Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

Türkiye'nin gözü seçim tarihi için gelecek açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirirken masada Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar vardı. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu. Peki, Seçim ne zaman yapılacak? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

2023 Genel seçim tarihi için geri sayım başladı. "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları için AK parti düğmeye basarken milyonlarca vatandaş "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Peki, Seçimler ne zaman yapılacak? İşte tarihle ilgili detaylar.

Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Sistemik bir inşa sürecine girilirken, her alanda yapılandırılma olacak. Önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu.

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Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor. Geri dönüş projeleri yapılması planlanırken, geri dönüş projesi kapsamında "iş yerim projesi" üzerinde çalışılıyor. "Hataylılar Hatay'a" sloganı ile depremde yıkılan evlerin güvenli şekilde yapılmaları, kültürel değerlere uygun şekilde projelendirilmesi üzerine duruldu. Proje sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için koronavirüs dönemindekine benzer bir bilim kurulunun oluşturulmasının gündeme getirildiği öğrenildi.

Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

"SIKI ÇALIŞIN HIZ KESMEYİN"
Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlara ve kurmaylarına talimat verdiği, başta deprem olmak üzere seçim konusunda da "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" ifadelerini kullandığı kaydedildi. AK Parti kurmayları, 14 Mayıs tarihinde seçimlerin yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedeleri asla yalnız bırakmayacağı, sık sık bölge ziyaretlerinde bulunacağı, AK Parti teşkilatlarının da saha çalışmalarını hızlandıracağı bilgisini paylaştı.

Seçim ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…

YENİDEN YAPILANDIRMANIN SLOGANI 'HEMEN ŞİMDİ'
Deprem bölgelerinde teşkilatlar sahanın fotoğrafını çekti, vatandaşların talepleri alındı, şikayetlerine kulak verildi. Yeniden yapılanmanın sloganının da şekillendiği toplantıda "hemen şimdi" üzerine duruldu. "Türkiye için hemen şimdi", "Deprem illeri hemen şimdi", "Hatay hemen şimdi", "Kahramanmaraş hemen şimdi", "İstanbul hemen şimdi" şeklinde devam edeceği belirtildi.

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