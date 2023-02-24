Türkiye'nin gözü seçim tarihi için gelecek açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirirken masada Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar vardı. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu. Peki, Seçim ne zaman yapılacak? İşte 2023 Genel seçim tarihi ile ilgili son durum…