Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
Büyük metropol ve şehir hayatından sıkılanlar son yıllarda kendilerini doğaya atıyor. Elif, kendisi ve küçük kızı için yeni bir yaşam kurmak istedi ve bunu Antalya'da gerçekleştirmenin yolunu buldu. Büyük şehirlerde ömür boyu toplanacak büyük bir parayla ev almak yerine sadece bir kaç bin lira ile hayalindeki evi yaptı! Üstelik bunu sadece kendisi ve arkadaşlarının yardımıyla başardı.
Giriş Tarihi: 28.09.2019
12:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
12:33