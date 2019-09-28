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Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!

Büyük metropol ve şehir hayatından sıkılanlar son yıllarda kendilerini doğaya atıyor. Elif, kendisi ve küçük kızı için yeni bir yaşam kurmak istedi ve bunu 'da gerçekleştirmenin yolunu buldu. Büyük şehirlerde ömür boyu toplanacak büyük bir parayla almak yerine sadece bir kaç bin lira ile hayalindeki evi yaptı! Üstelik bunu sadece kendisi ve arkadaşlarının yardımıyla başardı.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:33
Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ...

Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!

Böyle planlanan bakın kare kare nasıl yapıldı.

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Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!

Sonuçtaysa ortaya doğayla iç içe bir çıktı!

Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
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Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
Şehir hayatından sıkıldı ve sadece 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı!
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