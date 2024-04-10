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Haberler Yaşam Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:42

Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş diyerek gözyaşı döktü.

DHA
Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü.

Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

Törene, şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ RÜVEYDA'
Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, çerçevedeki fotoğrafını öptü. Kübra Aslan, kucağındaki bebeği Rüveyda'yı da tabutun başına getirdi.

Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun.

Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda

Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş dedi.

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