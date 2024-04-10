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Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:42
Şehit eşine 1 yaşındaki kızıyla veda etti: Bugün bizim bayramımız Rüveyda
Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş diyerek gözyaşı döktü.