“Şehzade” Osman Selahaddin Osmanoğlu: Hanedan üyelerinin hepsinin sürgüne gönderilmesi hataydı

HERKESİN TARİHİNİ ÇOK İYİ BİLMESİNİ İSTERİM

- Osmanlıya karşı artık çok fazla ilgi var. Bu ilgiden memnun musunuz?

- Memnunum tabii. Sonuçta kötü bir şey yapmadık. Mesela sürgüne gönderilenlerin hiçbiri Türkiye'ye karşı bir kötülük düşünmedi ve yapmadı. Bir dönem hain damgası vurulmuştu. Ama artık o zihniyetten vazgeçildi. Sonuçta padişahların yaptıklarını, verdikleri kararları eleştirebilirsiniz. Ama hain olarak yaftalamak çok doğru değildi. Şunu isterim herkes tarihini çok iyi bilsin ve kendisi karar versin. 36 padişahın muhteşemi vardır, iyisi vardır, kötüsü vardır berbatı vardır. Yedi asır aynı seviyede padişah çıkması mümkün değil. Ama hepsi de devletine faydalı olma gayesi gütmüştür.