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Haberler Yaşam Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe'de U dönüşü dehşeti!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:51

Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe'de U dönüşü dehşeti!

İstanbul Beşiktaş'ta korkunç bir kaza yaşandı. 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Semanur Hacıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. 10 gündür hastanede doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekleyen erkek arkadaşı Mustafa Subaşı SABAH gazetesine şunları söyledi; "Kız arkadaşım sahur yapmak için bana geliyordu. Kazadan kısa bir süre önce konuştuk. Şimdi bilinci kapalı 10 gündür hastanede yatıyor. Doktorlar sadece dua edin diyorlar. Ona bunu yapan ise adli kontrol ile serbest kaldı. Ne bir geçmiş olsun telefonu ne bir özür diledi. Bu kız burada can çekişirken onun dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor" ifadelerini kullandı. Korkunç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yunus Emre KAVAK
Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü dehşeti!

Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Alpay Ö.'nün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralandı.

Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü dehşeti!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü dehşeti!

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yaralı şekilde yerdeki hali ve hafif ticari araç sürücü Alpay Ö. görülüyor.

Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü dehşeti!

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ALDI
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Alpay Ö. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Semanur 10 gündür yaşam savaşı veriyor.

Hatalı "U" dönüşü yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video

Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü dehşeti!

Bir restoranda garsonluk yapan Semanur'un olay günü işten çıkıp erkek arkadaşı Mustafa Subaşı'nın yanına sahura gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Genç kız hiçbir şeyden habersiz yolunda giderken yasak yerde dönüş yapan araca çarptı ve ağır yaralandı.

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