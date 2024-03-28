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Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe'de U dönüşü dehşeti!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:51
İstanbul Beşiktaş'ta korkunç bir kaza yaşandı. 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Semanur Hacıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. 10 gündür hastanede doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekleyen erkek arkadaşı Mustafa Subaşı SABAH gazetesine şunları söyledi; "Kız arkadaşım sahur yapmak için bana geliyordu. Kazadan kısa bir süre önce konuştuk. Şimdi bilinci kapalı 10 gündür hastanede yatıyor. Doktorlar sadece dua edin diyorlar. Ona bunu yapan ise adli kontrol ile serbest kaldı. Ne bir geçmiş olsun telefonu ne bir özür diledi. Bu kız burada can çekişirken onun dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor" ifadelerini kullandı. Korkunç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.