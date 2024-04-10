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Semanur Hacıoğlu'na veda... Sürücü hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
16:33
Semanur Hacıoğlu'na veda... Sürücü hakkında çarpıcı gelişme!
Beşiktaş'ta motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü ise, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.