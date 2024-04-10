Semanur Hacıoğlu’na veda... Sürücü hakkında çarpıcı gelişme!

Öte yandan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki Atışalanı Camii'nde düzenlenen törene baba Hüseyin Hacıoğlu, genç kızın sözlüsü Mustafa Subaşı, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede baba Hüseyin Hacıoğlu, kızının tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Yakınları gözyaşlarını tutamazken, genç kızın sözlüsü Subaşı'nın ise söz yüzüğünü boynuna astığı görüldü.



