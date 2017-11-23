Sembol fotoğraflar

Dünya onu 'İsrail askerine yumruk atan Filistinli küçük kız' olarak tanıdı. Küçücük cüssesiyle karşısındaki İsrail askerlerinin üzerine yürüyen onlara kimi zaman tekme kimi zaman yumruk atan o Filistinli kız Ahed et-Temim'di. Abisini gözaltından kurtarmak için atmıştı ilk yumduğu İsrail askerlerine... Cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülünü'ne layık görüldü. O küçük kız büyüdü ve 16 yaşında genç bir kız oldu. Dün İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. İşte o küçük kızın gözaltına alınması ve değişimi... İsrail askerleri, daha önce cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülünü'ne layık görülen 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi gözaltına aldı. Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden aktivist Hilmi et-Temimi, İsrail askerlerinin bu sabah Ahed et-Temimi'nin Ramallah kentinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlediğini ve evi aradıktan sonra Ahed'i gözaltına aldığını söyledi. ' Filistinli cesur kız olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülünü'ne layık görülmüştü. Ödülünü almak için sahneye davet edilen Ahed, bir soru üzerine, 'İsrail askerlerine sağ elimle yumruğumu gösterdim. Filistin'i özgürleştireceğimi düşündüm' diye konuşmuştu. Bosna'daki savaş döneminde, Trnopolje Toplama Kampı'nın tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile 'Time' dergisine kapak olan ve savaşın sembol isimlerinden biri haline gelen Fikret Alic Alic de onlarca savaş mağduru ve kurban yakını ile birlikte Mladic'in karar duruşmasını Lahey'de izledi. Ratko Mladic hakkında verdiği müebbet hapis cezasını yerinde izleyen Boşnak savaş mağduru Fikret Alic, ülkesinde yaşanan acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmaması dileğinde bulundu... Bosna'daki savaşta, toplama kampının tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile 'Time' dergisine kapak olan Alic, 'Savaş suçlusu Mladic, nihayet müebbetle cezalandırıldı. Yaşadığımız acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmamasını diliyorum.' dedi. Alic, müebbet kararından kısmen memnun olduğunu söyledi. 'Savaş suçlusu Mladic nihayet müebbetle cezalandırıldı. Yaşadığımız acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmamasını diliyorum.' dedi.Karardan kısmen memnun olduğunu zira Prijedor'da yaşananların 'soykırım' olarak değerlendirilmediğini söyleyen Alic, ICTY'nin yıl sonunda kapanmasının ardından ülke mahkemelerinde sürecek savaş suçu davalarında tanık olarak bulunmaya devam edeceğini ifade etti. Bir terör saldırısından geriye kalan güçlü bir fotoğraf.. Bu fotoğraf 1982 yılında İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA'nın Hyde Park'ta patlattığı bomba sonucunda ölen 7 Kraliyet Ailesi atını gösteriyor. Saldırıda 11 asker ve 7 at hayatını kaybederken onlarca insan da yaralanmıştı. Olay sonrasında askerlerin bedenleri hemen kaldırılırken, atlar bir süre yolda bu şekilde bırakıldı. İşte o anlarda çekilen bu fotoğrafta terörün acımasızlığını gözler önüne seriyor. 1 Mayıs 1947 yılında Evelyn McHale henüz 23 yaşındayken Empire State binasının 83. katından atlayarak intihar ederek; gelmiş geçmiş en güzel intihar etmiş insan fotoğrafını vermiştir. Empire State binasından atlamış ve bir arabanın üzerine düşmüştür. Ancak cesedi parçalanmamış, sanki hurdalıktaki bir arabanın üzerine yatmış uyuyan bir kadın gibi görünmektedir. Onun ölümünün fotoğrafı günümüzde 'tarihin en güzel intiharı' olarak anılır.Ve işte o fotoğrafın gerçek hikayesi... Evelyn'in nişanlısı Pensilvanya Lafayette Koleji'nde öğrencidir ve onu görmek için 4 günlük bir ziyarete gelir.Evelyn okulun dışında aynı zamanda Manhattan'da muhasebe memuru olarak çalışmaktadır ancak nişanlısı bu durumdan hiç memnun değildir. Ziyaretin 3. gecesinde Evelyn yatağına oturur, günlüğünü açar ve 'Bensiz cok daha iyi bir hayata sahip olacak' yazar. Sonra yazdıklarını silip 'Ben hiç kimse için iyi bir eş olamam' yazar ama yine üzerini karalayıp sayfayı günlüğünden yırtar, buruşturur ve odanın öbür ucuna fırlatır.Ertesi gün nişanlısı, Evelyn'e şehirde çalışmayı bırakmasını, planladıklarından daha erken evlenmek istediğini söyler. Evelyn her ne kadar sinirlenip üzülse de nişanlısı ile geçirecekleri son günün kötü geçmemesi için nişanlısının söylediklerine itiraz etmez ve kabul eder. Ziyaret sonrasında şehre döner. Evelyn McHale, Empire State binasının önüne gelir ve binaya bakar. İçeri girip asansöre biner ve binaya gelen ziyaretçiler için yapılmış olan 86. kattaki gözlem platformuna çıkar. Önünde ufak bir parmaklık, minik bir çıkıntı ve 250 metrelik bir boşluk durmaktadır. Ceketini çıkararak parmaklığa asar. Cüzdanını ve çantasını yere bırakır. İnci kolyesini eline alır ve bir tılsım gibi sımsıkı tutarken, derin bir nefes alıp kendini boşluğa bırakır. Evelyn birkaç saniye sonra cadde üzerinde geçmekte olan bir arabanın üzerine düşer. İntihar notunda ise şöyle yazmaktadır:'Ailemin içinden veya dışından hiç kimsenin hiçbir parçamı görmesini istemiyorum. Lütfen bedenimi yakarak yok edin. size ve aileme yalvarıyorum, benim için tören veya anma düzenlemeyin. Nişanlım haziran'da evlenmeyi teklif etti. Ben kimse için iyi bir eş olabileceğimi düşünmüyorum. O benden çok daha iyi birisi. Babama söyleyin annemle çok fazla ortak yönümüz var.' Bu fotoğrafı olaydan yaklaşık 4 dakika sonra tesadüfen oradan geçen bir fotoğrafçılık öğrencisi olan Robert Wiles çekmiştir. Evelyn McHale'in intihar nedeni çok açık olmasa da, öldükten sonra onun zarif ve güzel ölümünü yansıtan bu fotoğraf, 'tarihin en güzel intiharı' olarak kayıtlara geçmiştir. Haziran 1964'de bir beyaz yaptığı ırkçılık nedeniyle insanlık adına utanç kaynağı olmayı başardı. Olayın merkezinde özgürlükçü Martin Luther King varken başrollerinde otel müdürü Jimmy Brock, birkaç siyahi ABD vatandaşı ve hahamlar bulunuyordu. Olayların başlangıcı Martin Luther King Jr. tutuklanıyor. Siyahi hakları savunucusu ve ırkçılara karşı düşünce savaşı veren harekat önderi Martin Luther King, 11 Haziran 1964' sadece beyazların girdiği Monson Motor Lodge oteline girer ve uyarılara rağmen otelden çıkmaz. Bu olayların ışığında haneye tecavüzden polis tarafından tutuklanır… Birkaç gün gözetimde kalan Martin Luther King, Monson Motor Lodge otelinin yakasını bırakacak gibi değildi. O yıllarda ırkçılık sertti ancak bundan şikayetçi olan beyazlar da vardı. Martin Luther King'in tutuklanmasını protesto etmek için hazırlanan beyaz ve siyahiler bir grup olarak toplandı. Beyazlar tarafından otele yerleştirilen siyahiler 18 Haziran 1964'te öğlen vakitlerinde havuza inerek yüzmeye başladı. Bu durumu gören otel müdürü Jimmy Brock kendinden geçti ve bir hışımla içeriden klorhidrik asit (tuz ruhu) alarak havuz başına geldi. Havuzun içinde siyahlar ve hahamlar bulunuyordu. 'Havuzu temizliyorum' diye bağıran Jimmy Brock insanların yüzdüğü bir havuza gözünü kırpmadan asit döktü. Protestocular o kadar asidin hiçbir zarar vermeyeceğini göstermek için havuz suyunu bile içti. Jimmy Brock daha fazla çileden çıkıp polislere haber verdi. Polisler olay yerine geldiğinde ilk olarak hahamlara müdahele etti. Hahamların da havuzda olması medyanın ilgisini çekti ve bir anlamda Martin Luther'in istediği protesto gerçekleşti. Polis hahamlara müdahele ederken pek başarılı olamadı ve çözümü suya atlamakta buldu. Protestocular pes ediyor. Protestocuların çoğu haneye tecavüz ve ahlak dışı hareket sergilemekten dolayı tutuklanıyor. Otel müdürü olayı protesto eden siyahilerin içeriye girmemesi için kapıları kilitledi ve odasına geçerek polislerin yeniden gelmesini bekledi. Otelin kapısında, elinde bir kitapla bekleyen din adamı Lavert Taylor'un önderliğinde toplanan 30 gösterici daha sonra polisler tarafından tutuklandı. 2011'de Doğu Asya'da gerçekleşen deprem sonrası, arama kurtarma ekibindekiler gördükleri karşısında şok oldular.Arama kurtarma ekibi çöken evin enkazında cansız bir kadının cesedini buldular.Kadının cansız bedeninin altında bir bebek vardı. Doktorlar minik bebeğe hemen müdahele ettiler. Kadın, oğlunun hemen yanındaki bir battaniyenin içindeki telefonunda bir mesaj bırakmış.Telefona taslak olarak kaydedilmiş mesajda, 'Eğer kurtulursan, seni sevdiğimi asla unutma' yazıyordu. Suriye'de yaşanan iç savaşın en dramatik fotoğraflarından biri... Bombaların hedefinde yaralanan, 5 yaşındaki Ümran Dakneş'in bu fotoğrafı, çatışmayı yıllardır izleyen uzmanların bile kanını dondurdu. İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; minik Ümran'ın fotoğrafı sosyal medyada yaygın biçimde paylaşıldı. Gazetciler tarafından kaydedilen görüntülerde, üzeri tozla kaplı halde olan Ümran, bir evden çıkarılıyor ve ambulansın koltuğuna oturtuluyor.Ardından kurtarma görevlileri, olay yerine dönmek için yanından ayrılıyor. Ümran ambulansın koltuğunda tek başına kalıyor, boş gözlerle etrafa bakıyor. Suratındaki kanları hissedince, minik elini yüzüne götürüp yaralandığını anlıyor. Ardından da elindeki kanı, oturduğu ambulans koltuğuna silip çıkarmaya çalışıyor. Haberde, Umran'ın şehirdeki M10 hastanesine kaldırıldığı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildiği belirtildi. Ümran, muhaliflerin kontrolündeki El Katerji mahallesinde dün akşam rejim ya da Rus uçakları tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen hava saldırısında yaralanan beş çocuktan biri.Minik Ümran'ın fotoğrafını ilk olarak Telegraph muhabiri Raf Sanchez Twitter'da paylaştı. Ardından binlerce kez retweet edildi ve kısa sürede uluslararası basının ilgisini çekti. Cansız bedeni Bodrum sahillerine vuran Aylan Kurdi gibi Suriye iç savaşının sembolü haline gelen minik Ümran'ın ailesinin nerede olduğu bilinmiyor. Jenna ve Jillian Thistlethwaite iki yıl önce birbirlerinin elini tutarak dünyaya gelmiş, bu fotoğraf bir anda sembol olmuştu. İşte o ikizlerin şimdiki hali... Babushka Lady1963 yılında John F. Kennedy suikastinde, olayı fotoğraflamış olabileceği düşünülen kişidir. Suikast analizi sırasında olay yerinde ilginç bir kadın fark edildi. Kadının suikast sırasında yüzünün önünde tuttuğu şeyin kamera olduğu düşünülmüş. İlginç olan ise suikast gerçekleştiğinde insanlar sağa sola kaçarken , kadının olduğu yerde çekimlere devam etmesidir. Suikasti araştırmak için kurulmuş birlikler Babushka Lady'nin kim olduğunu bulmak için araştırmalarda bulunmuşlarsa da herhangi bir sonuç alamamışlardır. 11 Eylül saldırısının ardından çekilen fotoğrafıyla sembol haline gelen 'Toz Kadın' lakaplı Marcy Borders Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü. Sudan'da açlıktan ölmek üzere olan küçük bir çocuk ve arkasında bekleyen Akbaba.... Pulitzer ödüllü Kevin Carter bu anı fotoğrafladıktan sonra akbabanın kaçtığını ancak küçük kıza yardım etmediğini açıkladı. Çünkü bölgeye giden gazeteciler bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hasta insanlara dokunmamaları konusunda sıkı biçimde uyarılıyorlardı. Bu olaydan sonra ağır depresyona giren Kevin Carter egzoz verdiği kamyonetinin içinde Walkman ile müzik dinleyerek intihar etti. Bu fotoğraf, 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki ayaklanma sırasında Çin tanklarına karşı ayakta duran genç bir Çinliyi temsil ediyor. Fotoğrafta Jeff Widener'in imzası bulunuyor. Üstlerinin verdiği talimata rağmen, tank sürücüsü gencin üzerine tankı sürmeyi reddetmişti