Sembol fotoğraflar

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Giriş Tarihi: 23.11.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:12

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Dünya onu "İsrail askerine yumruk atan Filistinli küçük kız" olarak tanıdı. Küçücük cüssesiyle karşısındaki İsrail askerlerinin üzerine yürüyen onlara kimi zaman tekme kimi zaman yumruk atan o Filistinli kız Ahed et-Temim'di. Abisini gözaltından kurtarmak için atmıştı ilk yumduğu İsrail askerlerine...

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Cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görüldü.

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O küçük kız büyüdü ve 16 yaşında genç bir kız oldu. Dün İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. İşte o küçük kızın gözaltına alınması ve değişimi...

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İsrail askerleri, daha önce cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülen 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi gözaltına aldı.

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Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden aktivist Hilmi et-Temimi, İsrail askerlerinin bu sabah Ahed et-Temimi'nin Ramallah kentinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlediğini ve evi aradıktan sonra Ahed'i gözaltına aldığını söyledi.

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