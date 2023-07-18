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Seren Serengil’den Ece Erken’e şok: Ben sadece bunu duydum!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
09:25
Tarihler 27 Ocak 2022'yi gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Ünlü sunucu Ece Erken'in işadamı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşuna dizildi. Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil, bugünkü duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesi Ece Erken'i şoka etti: Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim. Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamadığımı, bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemediğimi...