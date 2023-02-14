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Haberler Yaşam Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 20:12

Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

Sevgililer Günü mesajları 2023 ve aşk sözleri galerisi derlendi. Bu özel günde sevgilisi, eşi ve nişanlısıyla bir araya gelenler Seni Seviyorum sözleri ve mesajları konusunda araştırmalara başladı. Sosyal medya üzerinden veya telefonla bugünü kutlamak isteyenler ya da hediye notu arayanlar 14 Şubat mesajı ve sözleri derlemesine göz atıyor. Kısa, uzun, anlamlı, eşe, sevgiliye Sevgililer Günü mesajı göndermek isteyenler en güzel seçenekleri değerlendiriyor. İşte, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri…

Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajı Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başladı. Bu özel günde "Seni Seviyorum" demek için en güzel aşk sözleri araştırması yapanlar resimli seçeneklere yöneliyor. Kısa, uzun, anlamlı Sevgililer Günü mesajları eşe, sevgiliye, nişanlıya gönderilmek üzere hazırlandı. Hediyelerini hazırlayanlar hediye notu için resimli Sevgililer Günü mesajları araştırıyor. İşte, en güzel 14 Şubat mesajları…

Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

YENİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgililer Günü mesajı 1: Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Sevgililer Günü mesajı 2: Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Sevgililer Günü mesajı 3: Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

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Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

Sevgililer Günü mesajı 4: İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgililer Günü mesajı 5: Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer Günü mesajı 6: Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

Sevgililer Günü mesajı 7: Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Sevgililer Günü mesajı 8: Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer Günü 14 Şubat mesajları 2023 | Kısa, uzun, anlamlı, erkeğe, kadına Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri derlendi!

Sevgililer Günü mesajı 9: Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer Günü mesajı 10: Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

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