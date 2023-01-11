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Haberler Yaşam Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu
Giriş Tarihi: 11.01.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 19:42

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

Yüz milyonlarca insan günümüzde başta Whatsapp olmak üzere mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. WhatsApp yüklü olmayan akıllı telefon neredeyse yok! Dünyada anlık milyonlarca mesaj telefonlardan atılırken WhatsApp Web de kullanılıyor. Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi uygulamalar da olmasına rağmen Whatsapp popülerliğini koruyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra kısa sürede giderek büyüdü. Öte yandan Whatsapp ilginç olayların da ifşa olmasına neden olabiliyor. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu...

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

WHATSAPP MESAJLARI İFŞA OLDU!

Bu mesajlar çok konuşuldu! Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Whatsapp üzerinden atılan bu mesajlar sosyal medya üzerinden binlerce kez paylaşıldı. Milyonların yazıştığı platformdan afişe olan sohbetler şaşkına çevirdi.

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

Her gün milyarlarca insanın birbirine mesaj gönderdiği WhatsApp uygulamasında birbirinden komik mesajlar gidip geliyor.

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Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

İnsanların cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden birbirine attığı mesajlar görenleri de güldürüyor.

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

İşte size, okuyunca gülme krizine girebileceğiniz o komik konuşmalardan örnekler...

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu
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