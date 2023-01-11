Haberler Yaşam Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

Giriş Tarihi: 11.01.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 19:42

Sevgilisine yolladığı WhatsApp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bunu konuştu

Yüz milyonlarca insan günümüzde başta Whatsapp olmak üzere mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. WhatsApp yüklü olmayan akıllı telefon neredeyse yok! Dünyada anlık milyonlarca mesaj telefonlardan atılırken WhatsApp Web de kullanılıyor. Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi uygulamalar da olmasına rağmen Whatsapp popülerliğini koruyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra kısa sürede giderek büyüdü. Öte yandan Whatsapp ilginç olayların da ifşa olmasına neden olabiliyor. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu...