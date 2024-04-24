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Haberler Yaşam Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:21

Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

İlişkilerde dönem dönem yaşanan zorluklar, bazı anlarda görülen sıkıntılar oldukça doğaldır. Fakat "ani takıntılı davranışlar" veya "öfke patlamaları" sandığınızdan daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Çin'de bir kadın, yaşadığı süreçte hiç beklemediği bir teşhisle yüz yüze kaldı.

Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

Çin'de adı yalnızca Xiaoyu olan 18 yaşındaki bir kadın, erkek arkadaşına karşı takıntılı davranışlar sergiledikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

The South China Morning Post'a göre doktorlar onun sınırda kişilik bozukluğundan muzdarip olabileceğini belirtiyor.

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Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

Sunulan haberlere göre Xiaoyu'nun davranışları üniversitenin ilk yılında başladı. Bildirildiğine göre erkek arkadaşına aşırı derecede bağımlı hale geldi ve sürekli iletişim kurmak istiyor, onun nerede olduğuna dair güncellemeler göndermesini istiyordu.

Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

Bu davranış ilişkide ciddi bir gerginliğe ve erkek arkadaşın kendini boğulmuş hissetmesine neden oldu.

Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti

Durum, Xiaoyu'nun erkek arkadaşını bir günde 100'den fazla kez arayıp cevap vermemesiyle daha da kötüleşti. Ağır üzüntü yaşayan kadın, evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Güvenliğinden endişe eden erkek arkadaşı polise başvurdu.

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