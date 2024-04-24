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Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:21
Sevgilisini günde 100 kez arayan kadını hastaneye yatırdılar! Aldığı teşhis şoke etti
İlişkilerde dönem dönem yaşanan zorluklar, bazı anlarda görülen sıkıntılar oldukça doğaldır. Fakat "ani takıntılı davranışlar" veya "öfke patlamaları" sandığınızdan daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Çin'de bir kadın, yaşadığı süreçte hiç beklemediği bir teşhisle yüz yüze kaldı.