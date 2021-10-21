Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

Denizli'de Dilek Kuşçu isimli genç kadın, otomobil ile sevgilisi Murat Avcı'nın kafasını ezdi. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Kan donduran olayın ilk kez ortaya çıkan görüntüleri ise tüyler ürpertti