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Haberler Yaşam Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:27

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

Denizli'de Dilek Kuşçu isimli genç kadın, otomobil ile sevgilisi Murat Avcı'nın kafasını ezdi. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Kan donduran olayın ilk kez ortaya çıkan görüntüleri ise tüyler ürpertti

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

DENİZLİ'DEKİ VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: Denizli'de meydana gelen olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu.

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Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

DİLEK KUŞÇU MURAT AVCININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu.

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

KAMERA KAYITLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sevgilisinin kafasını otomobil ile ezmişti: İlk kez çıkan görüntüler tüyler ürpertti!

Kamera görüntüsünde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor.

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