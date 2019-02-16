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  • Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak 'ne atladı. Genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 11:04
Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olduğu iddia edilen kız, bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, 'ne atladı.

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. O anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı

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Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

Genç kızın çantasını arayan polis de çantada ders kitapları ile 'Züleyha Kölge' adına düzenlenmiş paso buldu. Polis, genç kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Nehirde kaybolduğu öne sürülen kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor
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Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor
Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor
Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor
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