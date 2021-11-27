Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Sancaktepe'de yol verme meselesi sonucunda Halil İbrahim Scholten'in ölümü ve 4 kişinin yaralanması olayına karışan firari futbolcu Sezer Öztürk, gelen son dakika haberiyle yakalandı. 19 Eylül tarihinde yaşanan olayda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Gürcistan sınırındaki kontrol esnasında bir kamyonetin arkasında yakalandı. Bu noktada "Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü futbolcunun şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, tutuklandı mı? İşte detaylar...