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Haberler Yaşam Firari futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı? Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:25

Firari futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı? Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Sancaktepe'de yol verme meselesi sonucunda Halil İbrahim Scholten'in ölümü ve 4 kişinin yaralanması olayına karışan firari futbolcu Sezer Öztürk, gelen son dakika haberiyle yakalandı. 19 Eylül tarihinde yaşanan olayda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Gürcistan sınırındaki kontrol esnasında bir kamyonetin arkasında yakalandı. Bu noktada "Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü futbolcunun şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, tutuklandı mı? İşte detaylar...

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Firari eski futbolcu bugün Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yapılan kontrol sırasında yakalandı. Bu son dakika haberi sonrası "Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında o detaylar...

Son dakika gelişmesi: İstanbul Sancaktepe'de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı.

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

SEZER ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.

Millî takım kariyeri

Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

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Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

Başarıları:

Manisaspor

1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13

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