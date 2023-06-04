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Haberler Yaşam Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar
Giriş Tarihi: 04.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:01

Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davada kritik detaylar ortaya çıktı. Dosyaya gelen raporda "olay yerinde değildik" diyen sanıkların 120 metre uzaklıkla olduğu, gaspçıların ise en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama yaptığı belirlendi. Cinayetle biten gasp olayında bu aramaların korkunç planı şekillendirdiği değerlendirildi.

ARZU KAYA
Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların arasındaki irtibatı, soygunun anında nerede oldukları ve olayın ne denli planlandığına ilişkin çarpıcı bir rapor geldi.

Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

GASPÇILARA DİRENDİ, HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç olayın işlendiği gün Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liranın içinde olduğu valizlerle holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kar maskeli kişiler indi.

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Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.

Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

GASPÇI VE YARDIMCILARI GÜN VE SAATİ ÖĞRENDİ
Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelileri tespit etti. Şirkette yatırımcı olan ve şirkette dönen büyük paralardan haberdar olup para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini öğrenen 12 şüpheli belirlendi.

Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

Şüphelilerden aralarında gaspçılar Engin Varli ve Bülent Şekergümüş'ün de olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla, diğer 6 şüpheliye de "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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