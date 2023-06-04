Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

Şüphelilerden aralarında gaspçılar Engin Varli ve Bülent Şekergümüş'ün de olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla, diğer 6 şüpheliye de "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.