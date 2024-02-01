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Haberler Yaşam Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 12:28

Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Hava sıcaklıkları, rekor derecede düşerken ülkenin en sert kışının yaşandığı Ardahan'da şoke eden manzaralar yaşandı. Termometrelerin eksi 33 dereceyi gösterdiği Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kirpikleri bile donan vatandaşlar "Evden dışarı çıkmıyoruz" açıklamasını yaptı.

AA
Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye düştüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

Bu yıl hava sıcaklığının eksi 33 dereceye düşmesiyle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Göle ilçesini de geride bırakan Çıldır'da kışın yaşam zorlu geçiyor.

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Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

Zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmadığı yaklaşık 2 bin 630 nüfuslu ilçe merkezi, özellikle hava karardıktan sonra yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle sessizliğe bürünüyor.

Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

İlçe sakinlerinin genelde evlerinde ve kahvehanelerde soba başında çay içerek ısınmaya çalıştığı yerleşim yerine, akşamları sis ile pus çöküyor ve camlar buzla kaplanıyor.

Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!

AKŞAM HAYAT BİTİYOR

Aşık Şenlik Mahallesi Muhtarı Dural Karahan, AA muhabirine, ilk kez bu kadar soğuk hava gördüklerini söyledi.

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