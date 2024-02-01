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Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
12:28
Sibirya değil Ardahan! Termometre eksi 33’ü gösterdi: Kirpikleri bile dondu!
Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Hava sıcaklıkları, rekor derecede düşerken ülkenin en sert kışının yaşandığı Ardahan'da şoke eden manzaralar yaşandı. Termometrelerin eksi 33 dereceyi gösterdiği Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kirpikleri bile donan vatandaşlar "Evden dışarı çıkmıyoruz" açıklamasını yaptı.