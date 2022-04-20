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Haberler Yaşam Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:15

Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve kullanıcısını yakından ilgilendiren sigara fiyatları güncel olarak merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada son dönemde dolaşan zam iddialarının ardından 20 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aranıyor. Yeni ve güncel sigara fiyat listesi araştırılırken Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik zam uygulandığı biliniyor. Peki 20 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Sigara fiyatları son güncel liste

Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili gelişmeler 20 Nisan Çarşamba günü gündemde yer alıyor. Sigara fiyatlarındaki güncel ve yeni liste sürekli değiştiği için zam iddialarını kuvvetlendiriyor. Ocak ve Mart ayında duyurulan zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları belli oldu. İşte güncel sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

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Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

L&M: 23,50 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Kent: 24,00

Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

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