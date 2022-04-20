Haberler Yaşam Sigara fiyatları son durum: 20 Nisan Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:15

Tütün üreticisi ve kullanıcısını yakından ilgilendiren sigara fiyatları güncel olarak merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada son dönemde dolaşan zam iddialarının ardından 20 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aranıyor. Yeni ve güncel sigara fiyat listesi araştırılırken Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik zam uygulandığı biliniyor. Peki 20 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Sigara fiyatları son güncel liste