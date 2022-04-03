Sigara zammı ile fiyatları listesi son dakika gelişmeleriyle vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Geçtiğimiz ay gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası marka marka fiyat listesi de yeniden güncellenmiş oldu. Yayımlanan güncel listeyle beraber en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. "3 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...