Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:44

SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatları listesi geçtiğimiz ay gelen zamla yenilendi. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. 2022 yılında Nisan ayına kadar bu ürünlere toplamda 6 TL'lik zam uygulandı. "3 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları tütün ürünü kullanıcılarının son dönemde takip ettiği konular arasında bulunuyor. İşte 2022 güncel sigara zammı ile fiyatları listesi ve detaylar…

SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

Sigara zammı ile fiyatları listesi son dakika gelişmeleriyle vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor. Geçtiğimiz ay gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası marka marka fiyat listesi de yeniden güncellenmiş oldu. Yayımlanan güncel listeyle beraber en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. "3 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM LİSTESİ: 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam mı geldi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

SON DAKİKA