Sigara fiyatları listesi geçtiğimiz ay gelen zamla yenilendi. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle duyurulurken öte yandan 2022 Mart zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. 2022 yılında Nisan ayına kadar bu ürünlere toplamda 6 TL'lik zam uygulandı. "3 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları tütün ürünü kullanıcılarının son dönemde takip ettiği konular arasında bulunuyor. İşte 2022 güncel sigara zammı ile fiyatları listesi ve detaylar…