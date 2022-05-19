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Haberler Yaşam Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 20:27

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları gelen zamların ardından tütün kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Ocak ve Mart ayının ardından Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Yayınlanan son liste kapsamında en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli oldu. Peki 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka güncel ve zamlı sigara fiyatları listesi

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları belli oldu. Fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. 2022 yılında Mayıs ayına kadar bu ürünlere 2 TL'lik zam uygulandı. "19 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları tütün ürünü kullanıcılarının son dönemde takip ettiği konular arasında bulunuyor. Peki 19 Mayıs Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları güncel

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 19 MAYIS 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 19 Mayıs 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

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Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Samsun 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Lark: 26,00 TL

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