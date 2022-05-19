Haberler Yaşam Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 19.05.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 20:27

Sigara zammı son durum güncel! 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları gelen zamların ardından tütün kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Ocak ve Mart ayının ardından Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Yayınlanan son liste kapsamında en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli oldu. Peki 19 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka güncel ve zamlı sigara fiyatları listesi